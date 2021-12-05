Diyanet'e göre rüyada zıplayan balina görmek, balina ölüsü görmek neye işarettir? Rüyada balina görmek ne anlama gelir?
Rüyada balinanın birine saldırdığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin ayaklarına serilecek olan kısmetlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Ancak rüya sahipleri, kibirleri sebebiyle bu kısmetlerin her birine ayrı sebep bularak burun kıvıracak, bütün bunların sonunda da yalnız kalacaklardır. Din alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin yalnız başlarına karar almamalarını, özellikle de kendi hayatlarıyla ilgili bazı önemli olayların kişileri çok kötü yerlere sürükleyebilecekleri yorumlarında da bulunmuşlardır.
Rüyada balina balığının görülmesi, hem rüya tabircileri hem de din alimlerine göre kişilerin kısmetlerinin açılacağına delalet edilmiştir. Kişiler eğer bekarlarsa, yakın zamanda bir talipleri çıkacaktır. Rüya sahipleri, rüyalarında balina görmeleri ardından bu talipleri arasından kendilerine en uygununu seçecek ve bu kişi ile hayatını birleştirmek istediğini ailesine söyleyecektir. Bu sayede de kişi, çok mutlu olacağı bir evliliğe adım atmak üzere hazırlıklara başlayacaktır.
RÜYADA BALİNA ÖLÜSÜ GÖRMEK
Ölmüş balinanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin bazı şeyler yapacak olmasına ancak bu şeyleri yaparken sergiledikleri davranışlar sebebiyle kendilerini çok kötü hissetmelerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kendilerinden yaşça küçük kimselere sergiledikleri davranışlara dikkat etmeli, onların kalplerini kırmamalılardır.
RÜYADA BALİNA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada balina görülmesi, rüya sahiplerinin bir sorumluluk üstlenmesini ve bu sorumluluk sebebiyle çok başının ağrımasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, rüyalarında balina görmelerinin ardından iş yerlerinde yükseltilebilirler. Bu durum, başlangıçta rüya sahiplerine çok iyi gelecek ve kendilerini gerçekten başarılı hissetmelerine neden olacaktır. Fakat zaman geçtikçe kişiler, kendilerinin aslında o kadar da güçlü olmadıklarını anlayacak ve yükseldikleri yerden vazgeçeceklerdir.
RÜYADA ZIPLAYAN BALİNA GÖRMEK
Balinanın su üstüne zıpladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hedefledikleri yüksek yerlerin ancak iyiliklerle kendilerine ait olabileceğine yorulmuştur. İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre bu rüya, kişilerin çevrelerinde kimseye kısmet olmamış bir başarının ve yükselişin kendilerine nasip olacağını ve bu durumun kıymetinin bilinmesi gerektiğine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer kendi makamında gözü olan kimselerin çevrelerinde dolandığını fark ederlerse yakın zamanda onlardan uzaklaşmalılardır.
RÜYADA DENİZDE BALİNA GÖRMEK
Rüyada denizin içindeki balinanın görülmesi, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin olmasında zorlandıkları bazı konularda kendilerini geri çekmeleri gerektiğine yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, olmasını istedikleri bu olayda bir şeyin sorun yarattığının farkına varıyor ancak bu sorunun tam olarak ne olduğunu çözemiyorlarsa kendilerine zaman vermeli ve uğraştıkları şeye kafalarını biraz dağıtıp öyle odaklanmalılardır.