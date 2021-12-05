Diyanet'e göre rüyada zıplayan balina görmek, balina ölüsü görmek neye işarettir? Rüyada balina görmek ne anlama gelir?

Rüyada balina balığının görülmesi, hem rüya tabircileri hem de din alimlerine göre kişilerin kısmetlerinin açılacağına delalet edilmiştir. Kişiler eğer bekarlarsa, yakın zamanda bir talipleri çıkacaktır. Rüya sahipleri, rüyalarında balina görmeleri ardından bu talipleri arasından kendilerine en uygununu seçecek ve bu kişi ile hayatını birleştirmek istediğini ailesine söyleyecektir. Bu sayede de kişi, çok mutlu olacağı bir evliliğe adım atmak üzere hazırlıklara başlayacaktır.