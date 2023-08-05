Yeni Peugeot 208 ve yeni Honda Civic ÖTV şartsız satılacak! Fiyatı yarı yarıya düştü! Vatandaşlar bayilere akın etti!

Ülkemizde otomobil piyasasında büyük bir heyecan yaratan Yeni Honda Civic ve Peugeot 208 modeli için ÖTV muafiyeti imkanı konusundaki detaylar incelendi. Yapılan düzenleme ile 1 milyon TL alt sınırı getirilirken, Yeni Peugeot 208 ve Honda Civic'in bazı modellerinin bu muafiyet kapsamına girdiği belirtildi. ÖTV muafiyeti ile araba almak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Engelli vatandaşlar ve diğer özel koşulları sağlayan bireyler, ÖTV muafiyeti ile daha avantajlı bir şekilde araç sahibi olabilirler. Bunun yanı sıra, devlet veya finans kuruluşları tarafından sunulan kampanyalar da araç alımını kolaylaştırabilir. ÖTV'siz fiyat listeleri de vatandaşlara araç seçeneklerini daha net bir şekilde sunmaktadır.
Devlet tarafından sunulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet desteği sayesinde engelli vatandaşlar, sıfır otomobilleri özel tüketim vergisi ödemeden alma imkanına sahiptir. Cumhurbaşkanı kararıyla muafiyet sınırı 1 milyon 4 bin TL'ye yükseltilirken, bu kapsama giren modellerden biri de 997 bin TL'lik fiyatıyla Yeni Peugeot 208 oldu. Öte yandan Yeni Honda Civic için fiyat listesi ve ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntılar da netleşti. İşte Honda Civic'in ÖTV'siz fiyat listesi ve bu muafiyetten yararlanmak için gerekli şartlar.
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Elegance CVT Otomatik: 642.702 TL
2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Executive + CVT Otomatik: 696.414 TL