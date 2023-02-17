’Yeni Çamoluk Otomotiv’in önünden geçmiş satılık araba’ ilanı! O sitede Çamoluk Otomotiv rüzgarı kırdı geçirdi! Araba alacaklar şoke oldu...

Yeni Çamoluk Otomotiv en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına katılarak 50 milyar TL bağışladığı söylenen Yeni Çamoluk otomotiv sahibi Hamit Duras Türkiye'ye damga vurdu. Yaşanan olayların ardından oldukça popüler hale gelen markayı kullanmak isteyenler arabalarının ilan başlıklarına eğlenceli metinler yazdı. 'Çamoluk Otomotiv'in önünden geçmiş araba' veya 'Çamoluk Otomotiv'in peşinde koştuğu araba' İşte Yeni Çamoluk Otomotiv ilanları...