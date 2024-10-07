Trafik İşaretlerine Yeni Bir Levha Eklendi! “R-33” Ne Anlama Geliyor?

Avrupa Birliği, Eylül ayında düzenlediği bir basın toplantısında İspanya'da uygulanmaya başlanacak yeni trafik levhasını duyurdu. "R-33" kod adıyla tanıtılan bu yeni trafik levhası, zorlu hava koşullarına yönelik uyarılarda bulunmak amacıyla tasarlandı. Levhanın ilk olarak İspanya ve diğer AB ülkelerinde kullanılmaya başlanmasının ardından, ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de yaygın olarak kullanılabileceği bildirildi.

🛑 Yeni Levha: "R-33" Ne Anlama Geliyor? 🌫️ "R-33" levhası, özellikle sürücülerin yoğun sis, yağmur, kar ve duman gibi görüşü kısıtlayan hava koşullarında daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Levhanın beyaz arka planı üzerinde, pürüzlü çizgiler arasında kaybolan bir araç figürü yer alıyor. Bu figür, görüş mesafesinin azaldığı durumlara dikkat çekmek ve sürücüleri yavaşlamaya, farlarını açmaya ve güvenli mesafeyi korumaya yönlendirmek için tasarlanmıştır.