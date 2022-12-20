Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

3-) Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.