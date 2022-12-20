Vav TV İzle
Haberler Otomobil Ticaret Bakanlığı'ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

Ticaret Bakanlığı'ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

Ticaret Bakanlığı tarafından satşa konulan otomobil ilanları büyük ilgi çekti. Jeep model araçların 300-400 bin bandında yer alması, lüks otomobillerin ise olukça uygun fiyatlara satılması ilanlara olan talebi arttırdı. Yeni yılda otomobile zam gelmeden araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar Ticaret Bakanlığı üzerinden araba satın almak için araştırmalara başladı. İşte satılık uygun fiyatlı ikinci el otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
20.12.2022 16:49 - Son Güncelleme: 20.12.2022 16:49
Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

Ticaret Bakanlığı tarafından konulan ilanlar araba almak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. İşte ikinci el uygun fiyatlı otomobil ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

İhale Numarası:
2235IZM20221788A1807

Marka:
Audi

Model:
A4 3.0 TDI AVANT QUATTRO

Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun

Yıl:
2009

Km:
TESPİT EDİLEMEDİ

Vites:
Otomatik

Motor Hacmi:
2967

Yakıt:
Dizel

Bulunduğu Yer:
İZMİR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Satışa Esas Bedel:
401.100 ₺

Teminat Bedeli:
40.110 ₺

Başlangıç Bedeli:
300.825 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi:
13 Aralık 2022

Teklif Başlangıç Tarihi:
16 Aralık 2022
İhale Bitiş Tarihi:
21 Aralık 2022 11:45

Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

AÇIKLAMA VE ÖZEL ŞARTLAR

İhalede,% 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.

1-) E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşya ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilirler.

Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

2-) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bağlayıcı nitelikte değildir. Sistemde teklif veren istekliler yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Teslim edilen aracın/eşyanın sistemde belirtilenlerden farklı çıkması halinde şartnamede belirtilen haller dışında itiraz edilemez.

Ticaret Bakanlığı’ndan satılık 2009 model AUDI A4 300 bin 825 TL! Araba alacaklara son fırsat! Yeni yıl zammı gelmeden...

3-) Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.

SON DAKİKA