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Temmuz 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: Hangi markalar listede?

Otomotiv pazarında merakla beklenen Temmuz 2026 kampanyaları netleşmeye başlıyor. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için sıfır faizli kredi destekleri öne çıkarken, ilk güçlü adım Nissan'dan geldi. İşte 1 milyon TL'ye varan faizsiz kredi fırsatları ve ay boyunca diğer markaların da ekleneceği güncel sıfır araç rehberi...

Giriş Tarihi:
Nissan Qashqai Mild Hybrid’de 2 milyon 199 bin TL’den başlayan fiyat

Nissan Türkiye'nin paylaştığı Temmuz kampanyaları arasında en dikkat çeken modellerden biri Qashqai Mild Hybrid Designpack oldu. Marka, sınırlı sayıdaki araç için 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı açıkladı.

Öte yandan Qashqai Mild Hybrid'in N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarını tercih eden ticari müşteriler için 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi desteği sunuluyor.

Qashqai’de 600 bin TL faizsiz kredi fırsatı

TEMMUZ AYINDA QASHQAI İÇİN 2 MİLYON 199 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYAT VE 600 BİN TL FAİZSİZ KREDİ DİKKAT ÇEKİYOR.

QASHQAI KAMPANYASININ ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

  • Qashqai Mild Hybrid Designpack: 2.199.000 TL kampanyalı fiyat
  • N-Design, Platinum ve Platinum Premium modellerinde ticari müşterilere 600 bin TL kredi
  • Vade: 6 ay
  • Faiz oranı: %0
Qashqai e-POWER’da 300 bin TL’ye varan nakit indirimi

QASHQAI E-POWER

QASHQAI E-POWER MODELLERİNDE NAKİT İNDİRİMİ VE FAİZSİZ KREDİ

Nissan'ın e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modelleri de Temmuz kampanyasında önemli avantajlarla sunuluyor. Nissan Türkiye'nin açıklamasına göre N-Design donanımında bireysel ve ticari müşterilere 300 bin TL'ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor.

Aynı modelde ticari müşteriler ayrıca 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.

Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ise 100 bin TL nakit alım indirimi ile birlikte yine 600 bin TL faizsiz kredi desteği sunuluyor.

ModelKampanya
Qashqai e-POWER N-Design300 bin TL'ye varan nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
Designpack100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
Skypack100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
Platinum100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
Platinum Premium100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
Nissan Juke Tekna Plus 1 milyon 875 bin TL kampanyalı fiyatla satışta

JUKE VE X-TRAIL

JUKE VE X-TRAIL'DE DE TEMMUZ FIRSATLARI

Kompakt SUV modeli Nissan Juke için de sınırlı sayıdaki Tekna Plus DCT versiyonu 1.875.000 TL tavsiye edilen kampanyalı fiyatla satışa sunuldu.

Juke Platinum Premium tercih eden bireysel ve ticari müşteriler 100 bin TL nakit alım indirimi elde edebilirken, ticari müşterilere ayrıca 500 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği sağlanıyor.

X-Trail Mild Hybrid’de 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi

X-Trail Mild Hybrid modelinde ise bireysel ve ticari müşterilere 100 bin TL nakit indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler için kredi desteği ise 1 milyon TL'ye kadar, 6 ay vadeli yüzde 0 faiz olarak açıklandı.

X-TRAIL modelinde 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli ticari kredi veriliyor.

Nissan Townstar’da KOBİ’lere 800 bin TL faizsiz kredi desteği

TOWNSTAR KAMPANYALARI

KOBİ'LERE 800 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Nissan Türkiye, hafif ticari araç ailesinde de Temmuz ayına özel kampanyalarını duyurdu. Özellikle KOBİ'lere yönelik hazırlanan finansman desteği öne çıkıyor.

ModelSunulan Kampanya
Townstar Van L2 Uzun Şasi50 bin TL nakit indirimi veya 50 bin TL indirim + 800 bin TL 12 ay %0 faizli kredi
Townstar Van L1 Kısa Şasi800 bin TL 12 ay %0 faizli kredi
Townstar Van EV800 bin TL 12 ay %0 faizli kredi
Townstar Combi EV800 bin TL 12 ay %0 faizli kredi
Nissan Temmuz kampanyalarında nakit indirimi ve sıfır faiz bir arada

KOBİ'LERE ÖZEL 800 BİN TL 12 AY VADELİ YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ TEMMUZ KAMPANYASININ EN DİKKAT ÇEKEN DESTEKLERİNDEN BİRİ OLDU.

TEMMUZ AYI SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI GÜNCELLENECEK

Nissan Türkiye'nin açıkladığı Temmuz kampanyaları; nakit alım indirimleri, kampanyalı fiyatlar ve yüzde 0 faizli ticari kredi seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Temmuz ayı boyunca otomotiv markalarının yeni finansman destekleri ve kampanyalarını duyurması bekleniyor. Açıklanacak yeni sıfır araç kampanyaları ve faizsiz kredi fırsatlarıyla bu sayfadaki bilgiler güncellenecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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