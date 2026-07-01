Temmuz 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: Hangi markalar listede?

QASHQAI E-POWER
QASHQAI E-POWER MODELLERİNDE NAKİT İNDİRİMİ VE FAİZSİZ KREDİ
Nissan'ın e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modelleri de Temmuz kampanyasında önemli avantajlarla sunuluyor. Nissan Türkiye'nin açıklamasına göre N-Design donanımında bireysel ve ticari müşterilere 300 bin TL'ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor.
Aynı modelde ticari müşteriler ayrıca 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.
Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ise 100 bin TL nakit alım indirimi ile birlikte yine 600 bin TL faizsiz kredi desteği sunuluyor.
|Model
|Kampanya
|Qashqai e-POWER N-Design
|300 bin TL'ye varan nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
|Designpack
|100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
|Skypack
|100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
|Platinum
|100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi
|Platinum Premium
|100 bin TL nakit indirimi + 600 bin TL %0 faizli kredi