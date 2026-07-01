Temmuz 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: Hangi markalar listede?

QASHQAI E-POWER

QASHQAI E-POWER MODELLERİNDE NAKİT İNDİRİMİ VE FAİZSİZ KREDİ

Nissan'ın e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modelleri de Temmuz kampanyasında önemli avantajlarla sunuluyor. Nissan Türkiye'nin açıklamasına göre N-Design donanımında bireysel ve ticari müşterilere 300 bin TL'ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor.

Aynı modelde ticari müşteriler ayrıca 600 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanından yararlanabiliyor.

Designpack, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında ise 100 bin TL nakit alım indirimi ile birlikte yine 600 bin TL faizsiz kredi desteği sunuluyor.