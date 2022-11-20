TARİH VERİDLİ || ÖTV matrah düzenlemesi için SON GÜNLER || O günden itibaren 0. ve 2. el fiyatları DÜŞECEK! İşte tahmini fiyatlar...
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin, 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi.
20.11.2022 12:53 - Son Güncelleme: 20.11.2022 12:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.