ŞUBAT 2023 en çok satanlar! 359 bin TL'ye 7 bin TL İNDİRİMLİ 0,99 FAİZLE araba! Bu modeller PEYNİR EKMEK gibi gidiyor! Clio, Hyundai, Dacia, Citroen...

2023 sıfır otomobil fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Araba almak isteyenler yapılan güncel kampanyalı fiyat listelerin yakından takip ediliyor. Şubat ayı sonrası sıfır otomobillerde yapılan kampanyalar büyük ilgi çekti. 359 bin TL'ye sıfır otomobil kampanyasını görenler galerilere akın etti. Peki, en uygun sıfır otomobiller neler? 2023 Şubat Hyundai, Opel, Toyota fiyatları ne kadar? İşte sıfır otomobil kampanyaları ve fiyat listesi...