Sıfır otomobillerde 1001 km oyunu! Sonunda bu da oldu! Araba alacaklar dikkat....

1001 km olarak ilana konulan sıfır otomobiller arasında birkaç hafta önce Türkiye'de satışa sunulan araçlar bile var. Bir ilan sitesinde, 9 Ocak tarihinde lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige'in 1 milyon 535 bin TL'den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style'ın 640 bin TL'den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression'ın ise 835 bin TL'den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor. Birçok sıfır araç ise daha bayiden yüklenirken, çekici üzerinde fotoğraflanarak ilana konulmuş.