Sıfır otomobillerde 1001 km oyunu! Sonunda bu da oldu! Araba alacaklar dikkat....
Araba alacaklar dikkat! Sonunda bunu da yaptılar! Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil '1001 kilometre' bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu. Şahısların yılda 3 adet olan ikinci el satış limitinin 1 Ocak'ta yenilendiğini hatırlatan uzmanlar, söz konusu artışta bu işi ticaret haline getiren kişilerin etkili olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Ocak ayı itibarıyla ikinci el araç siteleri yeniden bayilerde bulunamayan sıfır araçlarla doldu. Ancak bu kez başrolde galeriler değil otomotiv sektöründeki tedarik sorununu fırsata çeviren şahıslar var. Yıllık 3 adet olan ikinci el araç satış limitinin 1 Ocak 2023'ten itibaren sıfırlanması ile tekrar sahneye çıkan bu kişiler, 1000 km'ye kadar ilanlara müsaade edilmediği için bilgileri '1001 kilometre' olarak girerek sıfır kilometre otomobilleri ederinin çok üzerinde fiyatlarla ilana koymaya başladı.
1001 km olarak ilana konulan sıfır otomobiller arasında birkaç hafta önce Türkiye'de satışa sunulan araçlar bile var. Bir ilan sitesinde, 9 Ocak tarihinde lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige'in 1 milyon 535 bin TL'den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style'ın 640 bin TL'den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression'ın ise 835 bin TL'den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor. Birçok sıfır araç ise daha bayiden yüklenirken, çekici üzerinde fotoğraflanarak ilana konulmuş.
BİR HAFTADA İLANA DÜŞTÜ
1001 km olarak ilana konulan sıfır otomobiller arasında birkaç hafta önce Türkiye'de satışa sunulan araçlar bile var. Bir ilan sitesinde, 9 Ocak tarihinde lansman fiyatı 899 bin 500 TL olarak duyurulan Citroen C4 X modelinin 1.2 PureTech Shine versiyonu 1 milyon 160 bin TL fiyatla yer bulmuş durumda. Diğer yandan, liste fiyatı 1 milyon 329 bin 900 TL olan Skoda 1.5 TSI Prestige'in 1 milyon 535 bin TL'den, liste fiyatı 465 bin TL olan Hyundai i20 1.4 MPI Style'ın 640 bin TL'den, liste fiyatı 659 bin 700 TL olan Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel Impression'ın ise 835 bin TL'den ikinci el ilan sitelerinde 1001 kilometre bilgisi ile satışa çıkarıldığı görülüyor. Birçok sıfır araç ise daha bayiden yüklenirken, çekici üzerinde fotoğraflanarak ilana konulmuş.
Liste fiyatının üzerinde satışa konulan sıfır araçların ikinci el araç piyasasının dinamiklerini bozduğunu belirten Yalçın, "İkinci el araç fiyatları 1 Ocak 2023'ten beri ortalama yüzde 8 arttı. Bu artış A, B ve C segmenti dediğimiz düşük-orta sınıf araçlarda oldu. Artışta piyasanın dengesini bozan ve ederinin üzerinde fiyatla satışa konulan sıfır araçların etkisi olduğu kadar; markaların sıfır araçlara yaptığı zamların da etkisi var. İkinci el araç fiyatlarındaki artışların aylık yüzde 1 ila 2 oranında devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.