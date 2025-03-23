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Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

2025 yılı Mart ayı itibarıyla Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yüksek enflasyon ve döviz kuru baskısına rağmen bazı markalar, giriş seviyesi modellerinde fiyat artışını sınırlı tutarak tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 23:33
Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

Türkiye'de sıfır otomobil almak artık hayal mi? Mart 2025 itibarıyla yayımlanan yeni liste, araç sahibi olmak isteyenler için umut oldu. Şehir içi kullanımına uygun, ekonomik ve kompakt modeller, 1 milyon TL bandında hâlâ bulunabiliyor.

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

2025 MART İTİBARIYLA EN UCUZ 19 SIFIR OTOMOBİL MODELİ

1️⃣ Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump975.000 TL 💸

2️⃣ Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 HP984.900 TL 🇮🇹

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

3️⃣ Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT1.070.000 TL 🇰🇷

4️⃣ Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 BG1.103.000 TL 🇫🇷

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

5️⃣ Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel1.171.000 TL 🚙

6️⃣ Opel Corsa Edition 1.2 75 HP Manuel1.190.900 TL 🇩🇪

7️⃣ Dacia Sandero Stepway 1.0L TCe 90 bg Otomatik1.205.000 TL 🛻

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

8️⃣ BYD Dolphin (Elektrikli)1.284.500 TL ⚡🐬

9️⃣ Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life1.299.000 TL 🌀

🔟 Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 HP DSG1.315.000 TL 🇪🇸

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

1️⃣1️⃣ Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik1.335.000 TL 🏙️

1️⃣2️⃣ Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT1.395.000 TL ♻️

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

1️⃣3️⃣ Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel1.407.000 TL 🛠️

1️⃣4️⃣ Fiat 6001.415.900 TL 🚗

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

1️⃣5️⃣ Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 You1.440.000 TL 🧠

1️⃣6️⃣ Togg T10X V1 RWD Standart Menzil1.440.000 TL 🇹🇷⚡

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

1️⃣7️⃣ Peugeot E-208 GT 100kW (Elektrikli)1.478.000 TL ⚡🦁

1️⃣8️⃣ Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel1.506.700 TL 🐆

1️⃣9️⃣ Mitsubishi Space Star964.700 TL ✨🚀 (Listedeki en ucuz model)

Sıfır otomobilde fiyatlar geri sardı! İşte 2025 Mart ayının en ucuz 19 modeli

Fotoğraflar: AA