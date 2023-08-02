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SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat...

Otomobil almak isteyenler, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun modeli seçmek için fiyat araştırmaları yapıyor. Her bir markanın sunduğu farklı özellikler ve fiyat skalaları, alıcıların karar verme sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Ağustos ayında düzenlenen kampanyalar ve avantajlı ödeme seçenekleri otomobil alımı için iyi bir fırsat olarak görülüyor. İşte Ağustos 2023 sıfır otomobil fiyatları...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 09:08 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:12
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 1

2023 Ağustos ayında otomobil tutkunlarının yüzünü güldüren bazı markalar, cazip fiyatlarla müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Pandemi sürecinde artan taleple birlikte, üretim ve lojistikte yaşanan zorluklar, otomobil pazarında dengeleri değiştirdi. İşte 2023 Ağustos sıfır otomobil fiyat listesi...

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 2

TEMMUZ 2023 - AĞUSTOS 2023 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

CITROEN

Citroen C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 1.113.000 1.182.300
Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.256.000 1.319.300
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 3
DACIA
Dacia Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 1.034.000
Dacia Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 1.048.000
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg 875.000 969.000
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