Sıfır araç isteyenlere yılın son kampanyası! Alamam diyenler bile araba sahibi olacak! %50’SİNİ ŞİMDİ KALANINI SENEYE ÖDE! Kia, Hyundai, Ford, Fiat...

ARABA ALMAK İÇİN NE ZAMANI BEKLEMELİ?

Ocak ve Şubat aylarında araba kampanyaları var. Buna ek olarak Nisan ve Mayıs aylarında da satışlarda artış görülür. Kasım ve Aralık aylarında ise yine kampanyalar vardır buna ek olarak yeni model alacaklar için de oldukça hareketli aylar olduğu söylenebilir.