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Haberler Otomobil SGK'dan 70 bin TL'ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...

SGK'dan 70 bin TL'ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatlarına göre çok daha ucuza satılan arabalar, borçlu kişilerden bu borca karşılık olarak alınmaktadır. Yeni ilanların konulmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Peki, SGK'dan araç nasıl alınır? SGK'dan araç alınır mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
21.07.2022 15:13 - Son Güncelleme: 21.07.2022 15:13
SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...

SGK'dan satılık araçlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Satılık araçları oldukça uygun fiyattan veren SGK yeni ilanlarını açtı. İşte güncel SGK'dan satılık araçlar ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...
İlan Numarası 18131
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Peugeot
Model Yılı 2004
Motor 1600
Plaka 06 BP 0471
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL
Teminat Bedeli 10.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-22
İkinci İhale Tarihi 2022-07-25
İhale Başlangıç Saati 11:30
İhale Bitiş Saati 11:35
SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...
İlan Numarası 18128
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Fiat
Model Yılı 2011
Motor 1600
Plaka 06 DG 2889
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 70.000,00 TL
Teminat Bedeli 3.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-07-22
İkinci İhale Tarihi 2022-07-25
İhale Başlangıç Saati 11:10
İhale Bitiş Saati 11:15
SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...
İlan Numarası 17109
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Peugeot
Model Yılı 2005
Motor
Plaka 34BT6782
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 55.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
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SGK’dan 70 bin TL’ye 2011 model FİAT! Araba hayali kuranlar müjde! Bu fiyata kaçırmayın! Ucuz satılık Toyota, Fiat, Citroen, Peugot, Renault...
İlan Numarası 6368
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Hyundai
Model Yılı 2010
Motor 1000-5000
Plaka 39af988
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 30.000,00 TL
Teminat Bedeli 2.250,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 10:05
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