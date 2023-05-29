Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL'ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...
Sahibinden 2.el satılık TOGG ilanı büyük ilgi çekti. TOGG sahibi bir vatandaşın arabasını satılığa çıkarmasının ardından ikinci el piyasaları da oldukça merak edildi Mayıs sonuna doğru ikinci el araba fiyatları güncellendi. Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat, TOGG ikinci el ilanları...
29.05.2023 12:59 - Son Güncelleme: 29.05.2023 13:06
İKİNCİ ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?
Yeni bir arabanın değeri, araziden çıkar çıkmaz düşer. Bu nedenle, kullanılmış bir araba size zaten bir miktar amortisman tasarrufu sağlayacaktır. Satışlar tamamen arz ve talep ile ilgilidir, bu nedenle kullanılmış arabanızın değerini anlamak, arabanızdan daha fazlasını elde etmek için keskin bir araç olabilir.
2 EL ARAÇ ALDIM ARIZALI ÇIKTI NE YAPMALIYIM?
Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.