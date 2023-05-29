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Haberler Otomobil Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL'ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL'ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

Sahibinden 2.el satılık TOGG ilanı büyük ilgi çekti. TOGG sahibi bir vatandaşın arabasını satılığa çıkarmasının ardından ikinci el piyasaları da oldukça merak edildi Mayıs sonuna doğru ikinci el araba fiyatları güncellendi. Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat, TOGG ikinci el ilanları...

takvim.com.tr
29.05.2023 12:59 - Son Güncelleme: 29.05.2023 13:06
Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

Sahibinden satılık 2. el otomobil fiyatları güncellendi. TOGG, Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat markaları tarafından satışa konulan ilanlar için araştırmalar hızlandı.

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Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

2. EL TOGG İLANI

Geçtiğimiz günlerde satışa konulan 2. el TOGG ilanı büyük ilgi çekti.

Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

2 EL ARABA ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Kasım ve Aralık ayları, normal piyasa şartlarına göre, daha uygun bir dönem olarak kabul edilir.

Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

İKİNCİ ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?

Yeni bir arabanın değeri, araziden çıkar çıkmaz düşer. Bu nedenle, kullanılmış bir araba size zaten bir miktar amortisman tasarrufu sağlayacaktır. Satışlar tamamen arz ve talep ile ilgilidir, bu nedenle kullanılmış arabanızın değerini anlamak, arabanızdan daha fazlasını elde etmek için keskin bir araç olabilir.

Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

2 EL ARAÇ ALDIM ARIZALI ÇIKTI NE YAPMALIYIM?

Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.

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