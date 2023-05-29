Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! 350.000, 470.000, 620.000 TL’ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...

İKİNCİ ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?

Yeni bir arabanın değeri, araziden çıkar çıkmaz düşer. Bu nedenle, kullanılmış bir araba size zaten bir miktar amortisman tasarrufu sağlayacaktır. Satışlar tamamen arz ve talep ile ilgilidir, bu nedenle kullanılmış arabanızın değerini anlamak, arabanızdan daha fazlasını elde etmek için keskin bir araç olabilir.