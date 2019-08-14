Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ne kadar? İkinci el kredili araba fiyatlarında son dakika haberi!

Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu baplamda Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde piyasa canlandı. Kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte oto pazarlarında hareketlilik başladı. İkinci el araçlar şuan sıfır araçlara göre daha avantajlı duruyor. Sıfır araçlar yerine ikinci el arabalara yönelen araç sürüleri, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, marka marka model model araba fiyatlarını merak ediyor. 2. el otomobil piyasasında oldukça ilgi gören bu araçların fiyatları 40 bin lira... İşte İkinci el otomobil fiyatları ne kadar? 2.el araba fiyatları kredili! İkinci el araba fiyatlarında flaş gelişme

14.08.2019 09:45 - Son Güncelleme: 14.08.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





