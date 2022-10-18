"Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer" 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!
5 yıldır otoparkta bekleyen araçların Kayseri'deki bu otoparkta beklediğini belirten Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan, araçların ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını düşüreceğini belirtti.
Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında yüzlerce araç sahipsiz bir şekilde bekliyor! Bırakılan otomobiller çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kaybolmaya başladı bile. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, "Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL'ye düşer" dedi. Peki bu otomobiller neden otoparkta? Araçlar piyasaya girerse yeni fiyatlar düşer mi? İşte tüm merak edilenler...
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI OTOPARKA GELİYOR
"Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.