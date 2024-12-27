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ÖTV'siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

2025 yılına dair engelli araç limiti ve ÖTV muafiyetine ilişkin detaylar netleşti. Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre ÖTV'siz engelli araçlarının yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. İşte, engelli araç limiti 2025 detayları ve ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:40
ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımında uygulanacak yeni limit ve düzenlemeler netleşti. 2025 yılına ait ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımı yapmak isteyenler için belirlenen üst limitte önemli bir artış gerçekleşti.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

%40 YERLİ OTOMOBİL KURALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle engelliler araçlarını 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. 10 yıl boyunca araç satılamayacak. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV'siz engelli aracı almak isteyenler yüzde 40 yerlilik oranına sahip olan modelleri tercih etmek zorunda kalacak.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

ÖTV MUAFİYETLİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

-Renault Duste

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

Renault Megane

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

-Fiat Egea Cross Wagon

-Renault Clio

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

-Toyota Corolla

-Toyota C-HR

-Togg T10X

-Hyundai i10

-Hyundai i20

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

-Hyundai Bayon

-Fiat Egea Sedan

-Fiat Egea Cross

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025

2025 yılı için engelli araç alımlarında uygulanacak ÖTV muafiyetli üst limit, yeniden değerleme oranına göre belirlendi.

📌 2024 yılı limiti: 1.561.255 TL

📌 2025 yılı limiti: 2.247.114 TL (yüzde 43,93 artış)

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ ŞARTLARI

Engel Oranı: En az %90 engeli bulunan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

Araç Kullanımı: Engelli bireyin 18 yaş altında olması veya araç kullanamayacak durumda olması halinde aile bireyleri aracı kullanabilir.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

Araç Değiştirme Süresi: Araç alımları artık 5 yılda bir yerine, 10 yılda bir gerçekleştirilebilecek.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabiliyor.

ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.