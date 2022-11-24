ÖTV matrahıyla 400 BİN TL altındaki sıfır otomobiller! O model 87 BİN TL birden DÜŞTÜ! Skoda Fabia, Seat İbiza, Honda Civic yeni fiyat listesi...
ÖTV matarh güncellemesi sonrası araç almak isteyen vatandaşlar 400 bin TL altına inen otomobiller araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta gerçekleşecek. İşte düzenleme sonrası model model otomobil fiyatları....
24.11.2022 09:40 - Son Güncelleme: 24.11.2022 09:40
Matrah düzenlemesi sonrası birçok araçta 40 - 90 bin TL aralığında indirim gerçekleşti. İşte model model yeni sıfır otomobil fiyatları ve 400 bin TL altına inen araç listesi...
🔶Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.