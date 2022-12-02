ÖTV matrahı sonrası inmişti! Yeni yılda 30 BİN TL artacak! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...
Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Bazı otomobillerin fiyatları 400 bin TL'nin altına düştü. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araç fiyatları yeniden zamlanacak. İşte Aralık ayında alabileceğiniz 400 bin TL altındaki araçlar...
02.12.2022 22:37 - Son Güncelleme: 02.12.2022 22:37
Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.