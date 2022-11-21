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ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

ÖTV indiriminde son durum, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Araç fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı, uygun fiyatla araç sahibi olmak artık çok zor. Bu sebeple ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar gündemi yakından takip ediyor. Yapılacak indirim sonrası en uygun fiyatlı otomobilleri sizler için derledik. İşte alabileceğiniz en hesaplı otomobiller...

takvim.com.tr
21.11.2022 11:39 - Son Güncelleme: 21.11.2022 11:39
ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

*Hesaplamalara MTV, Trafik - Tescil ve Ruhsat bedelleri eklenmemiştir.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; Yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.

ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

İŞTE PİYASANIN EN HESAPLI OTOMOBİLLERİ

1. VOLKSWAGEN

Wolswagen'ın Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression aracının liste fiyatı 504,600 TL'dir. Markanın piyasadaki en ucuz arabası diyebiliriz.

ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

2. SEAT

Seat markasının IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style modeli listemize 480.000 TL fiyatından giriş yapıyor. Bu dönemde sıfır bir araç için epey makul bir fiyat olarak dikkati üzerine çekiyor.

ÖTV matrah indirimi sonrası alınacak EN UYGUN FİYATLI araçlar! 1 Aralık 2022 sonrası otomobillerin fiyatı 100 bin İNECEK!

3. SKODA

Skoda'nın Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite'i elitliğinden ödün vermek istemeyen ama tutumlu okuyucularımız için biçilmiş kaftan! 479.010 TL'lik fiyatıyla cebi de güldürüyor.

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