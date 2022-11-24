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Haberler Otomobil ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

ÖTV matrahı sonrası güncel fiyatlar ortaya çıktı. Araba almak isteyen binlerce k,işi modellerin yeni fiyatlarını merak ediyor. İşte ÖTV matrah indirimi sonrası yeni güncel otomobil fiyat listesi...

takvim.com.tr
24.11.2022 12:33 - Son Güncelleme: 24.11.2022 12:33
ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

Sıfır araç almak isteyen binlerce vatandaş matrah düzenlemesi sonrası güncel fiyatları merak ediyor. İşte model model yeni araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

FIAT EGEA

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Satış bedeli: 402.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 335.750

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli
Satış bedeli: 443.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 369.917

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Satış bedeli: 532.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 503.294

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Dizel
Satış bedeli: 550.400
Yeni ÖTV'li fiyatı: 519.822

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy
Satış bedeli: 658.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 622.294

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Satış bedeli: 464.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 387.417

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ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

FIAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli
Satış bedeli: 464.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 387.417

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Plus Paketli Manuel Benzinli
Satış bedeli: 482.400
Yeni ÖTV'li fiyatı: 428.800

Fiat Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
Satış bedeli: 566.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 535.406

FIAT PANDA

Fiat Panda 1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli
Satış bedeli: 475.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 423.022

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ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

TOYOTA YARİS

Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli Manuel
Satış bedeli: 475.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 423.022

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ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...

RENAULT CLİO

Reanult Clio Joy 1.0 SCe 65 bg
Satış Bedeli: 448.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 373.333 TL

Reanult Clio Joy 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 516.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 458.667 TL

Reanult Clio Touch 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 536.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 507.072 TL

Reanult Clio Icon 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 578.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 546.739 TL

RENAULT TALİANT

Reanult Taliant Joy 1.0 SCe 65 bg
Satış Bedeli: 447.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 372.500 TL

Reanult Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Satış Bedeli: 524.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 465.778 TL

Reanult Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Satış Bedeli: 556.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 525.961 TL

RENAULT MEGAN

Reanult Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Satış Bedeli: 573.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 547.017 TL

Reanult Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
Satış Bedeli: 584.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 551.556 TL

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