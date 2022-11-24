ÖTV indirimi gelen araçlar! Sıfır araçlarda YENİ ÖTV MATRAHLARI tam liste! Yeni yıl gelmeden PİYANGOSU vurdu! Pejo,Suzuki, Toyota, yeni fiyatları...
ÖTV matrahı sonrası güncel fiyatlar ortaya çıktı. Araba almak isteyen binlerce k,işi modellerin yeni fiyatlarını merak ediyor. İşte ÖTV matrah indirimi sonrası yeni güncel otomobil fiyat listesi...
Sıfır araç almak isteyen binlerce vatandaş matrah düzenlemesi sonrası güncel fiyatları merak ediyor. İşte model model yeni araç fiyatları...
FIAT EGEA
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Satış bedeli: 402.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 335.750
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli
Satış bedeli: 443.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 369.917
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Satış bedeli: 532.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 503.294
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Dizel
Satış bedeli: 550.400
Yeni ÖTV'li fiyatı: 519.822
Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy
Satış bedeli: 658.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 622.294
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Satış bedeli: 464.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 387.417
FIAT EGEA CROSS
Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli
Satış bedeli: 464.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 387.417
Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Plus Paketli Manuel Benzinli
Satış bedeli: 482.400
Yeni ÖTV'li fiyatı: 428.800
Fiat Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
Satış bedeli: 566.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 535.406
FIAT PANDA
Fiat Panda 1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli
Satış bedeli: 475.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 423.022
TOYOTA YARİS
Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli Manuel
Satış bedeli: 475.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 423.022
RENAULT CLİO
Reanult Clio Joy 1.0 SCe 65 bg
Satış Bedeli: 448.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 373.333 TL
Reanult Clio Joy 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 516.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 458.667 TL
Reanult Clio Touch 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 536.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 507.072 TL
Reanult Clio Icon 1.0 TCeX-Tronic 90 bg
Satış Bedeli: 578.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 546.739 TL
RENAULT TALİANT
Reanult Taliant Joy 1.0 SCe 65 bg
Satış Bedeli: 447.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 372.500 TL
Reanult Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Satış Bedeli: 524.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 465.778 TL
Reanult Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Satış Bedeli: 556.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 525.961 TL
RENAULT MEGAN
Reanult Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Satış Bedeli: 573.900 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 547.017 TL
Reanult Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
Satış Bedeli: 584.000 TL
Yeni ÖTV'li fiyatı: 551.556 TL