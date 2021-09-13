Vav TV İzle
Haberler Otomobil ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye'de 140 bin TL'ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye'de 140 bin TL'ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

2021 yılında sıfır otomobillerde ÖTV rakamlarının güncellenmesiyle birlikte araç sahibi olmak için fırsat kollayan binlerce kişi tüm modellerin güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesiyle tüm markalar bazı modellerinde fiyatları aşağıya çekti. Bir çok sıfır araçlarda 150 bin TL'ye kadar düşüş yaşanırken, Fiat markası 140 bin TL'ye kadar sıfır araç satışı başlattı. İşte Türkiye'deen ucuz fiyatlı 2021 model sıfır otomobiller...

13.09.2021 22:46 - Son Güncelleme: 13.09.2021 22:56
ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

ÖTV indirimi sonrası Eylül ayında tüm markalar sıfır model otomobillerinde fiyatları güncelledi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek haber geldi. Markalar kampanyalı fiyatlarını açıkladı. Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden düzenlenmesiyle birlikte bir çok markanın bazı modelleri ÖTV alt dilimine dahil oldu. Böylelikle de sıfır araçlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler yaşandı. FİAT markasının bazı modellerinde 140 bin TL'ye kadar sıfır araç bulmak artık mümkün oldu. İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre binek otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıktı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti de 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşan, 2000 cm3'ü aşmayan binek otomobillerde de vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına çıktı.

Bu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişikliğe gidildi. Motor gücü 50 kW'ı aşıp silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi.

ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için de yüzde 50 ÖTV uygulanmasına karar verildi.

SON DAKİKA