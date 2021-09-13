ÖTV ile fiyatlar düştü! Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

ÖTV indirimi sonrası Eylül ayında tüm markalar sıfır model otomobillerinde fiyatları güncelledi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek haber geldi. Markalar kampanyalı fiyatlarını açıkladı. Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden düzenlenmesiyle birlikte bir çok markanın bazı modelleri ÖTV alt dilimine dahil oldu. Böylelikle de sıfır araçlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler yaşandı. FİAT markasının bazı modellerinde 140 bin TL'ye kadar sıfır araç bulmak artık mümkün oldu. İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri...