Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları
16.04.2019 17:11
- Son Güncelleme: 16.04.2019 17:11
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Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?
MİTSUBİSHİ
Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.
MERCEDES-BENZ
Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.
MAZDA
Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.
HYUNDAİ
Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.