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Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

16.04.2019 17:11 - Son Güncelleme: 16.04.2019 17:11
Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

Otomobil markaları ürettikleri yeni modellerle teknoloji ve konforu her gün bir üst seviyeye taşıyor. Peki her gün sokaklarda gördüğümüz binlerce otomobil markalarının altında yatan gizli anlamları hiç düşündünüz mü?

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

MİTSUBİSHİ

Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

MERCEDES-BENZ

Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

MAZDA

Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır.

Otomobil markalarının amblemlerinin gizli anlamları

HYUNDAİ

Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.

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