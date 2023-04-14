RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Otomobil Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

ÖTV indirimli araç fiyatları merak ediliyor. En çok satılan ÖTV indirimli sıfır otomobilleri sizler için derledik. İşte Nisan 2023 güncel liste.

takvim.com.tr
14.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 14.04.2023 08:58
Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Sıfır engelli araç fiyatları nisan ayı itibariyle güncellendi. ÖTV indirimli otomobil almak isteyenler için en çok satılan modellerin fiyatlarını derledik. ÖTV matrah güncellemesi ile araçların fiyatları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Özellikle Fiat, Dacia, Opel, Citroen gibi markalar tarafından sunulan fiyat teklifleri araştırılıyor. İşte 2023 Nisan ayı ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

FIAT EGEA CROSS

Street 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranı ile fiyatı 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye düşüyor.

Street Plus 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye düşüyor.

Street 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Street 1.6 M.Jet 130Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye düşüyor.

Street T4 Hybrid 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye düşüyor.

Urban 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye düşüyor.

Urban 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye düşüyor.

Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye düşüyor.

Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Lounge 1.4 Fire 95 HP, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye düşüyor.

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