Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...

Sıfır engelli araç fiyatları nisan ayı itibariyle güncellendi. ÖTV indirimli otomobil almak isteyenler için en çok satılan modellerin fiyatlarını derledik. ÖTV matrah güncellemesi ile araçların fiyatları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Özellikle Fiat, Dacia, Opel, Citroen gibi markalar tarafından sunulan fiyat teklifleri araştırılıyor. İşte 2023 Nisan ayı ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları...