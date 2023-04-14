Nisan SUV-SEDAN güncel fiyat listesi! ÖTV İNDİRİMLİ 0 otomobil fiyatları! Peynir ekmek gibi satılıyor! Fiat, Dacia, Citroen, Opel, Renault, Peugeot...
ÖTV indirimli araç fiyatları merak ediliyor. En çok satılan ÖTV indirimli sıfır otomobilleri sizler için derledik. İşte Nisan 2023 güncel liste.
Sıfır engelli araç fiyatları nisan ayı itibariyle güncellendi. ÖTV indirimli otomobil almak isteyenler için en çok satılan modellerin fiyatlarını derledik. ÖTV matrah güncellemesi ile araçların fiyatları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Özellikle Fiat, Dacia, Opel, Citroen gibi markalar tarafından sunulan fiyat teklifleri araştırılıyor. İşte 2023 Nisan ayı ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları...
FIAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranı ile fiyatı 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye düşüyor.
Street Plus 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye düşüyor.
Street 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.
Street 1.6 M.Jet 130Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye düşüyor.
Street T4 Hybrid 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye düşüyor.
Urban 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye düşüyor.
Urban 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye düşüyor.