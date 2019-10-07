Murat 124'ü 200 bin TL'ye satmadı! Görenleri şoke ediyor
Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi. Ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. Murat 124 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir.
Öztürkoğlu, Aydın Öztürkoğlu'nun işerinde otomobili Türkiye'nin dört yanından topladığı orijinal parçalarla yeniden yaptı. Öztürkoğlu, 1 yılda tamamladığı otomoili iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar yeniledi. Samet Öztürkoğlu, 10 bin lira harcayarak yaptığı çocukluğunun otomobili Murat 124'ü kendisi kullanıyor. .
"Aldığımızda harabe durumdaydı. Sadece 4 ay kaportayla uğraştırk. Sonra mekanizesini düzene soktuk. Motoru yeniledik. Parçalarını internetten sipariş ederek bulduk. Orjinalliğini korumaya çalıştık. Orijinalliği haricinde başka bir parça yok. Toplamda 10 bin lirayı buldu. Gören bir daha bakıyor. Piyasada bunlardan çok az var."