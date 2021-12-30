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Haberler Otomobil Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, Renault, Opel, Chevrolet, Ford, Mazda, Skoda, Seat, Volkswagen marka araçların bazı modelleri var ki birbirinden ayırt etmek imkansız. Skoda'nın Citigo modeli ile Seat'ın Mii ve Volkswagen'in Up modeli arasında logo hariç neredeyse hiçbir fark yok. İşte otomobil tutkunları için derlediğimiz modeli tıpatıp benzeyen ama farklı markalara ait o araçlar...

takvim.com.tr
Gülistan Başköy
30.12.2021 11:09 - Son Güncelleme: 30.12.2021 16:09
Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Hangi model hangi markaya ait çözmek imkanız

Dünyanın önde gelen bir çok otomobil markası modellerini o kadar benzer üretmiş ki araba markalarının en sıkı takipçileri bile ayırt edemiyor. Aynı fabrikada üretilenler bile var. Örneğin ülkemizde satışta olan Dacia Duster'in Hindistan'da Nissan Terrano olarak satıldığını biliyor muydunuz? Ayrıca aynı araç Rusya'da da Renault Duster olarak satılıyor. İşte modelleri birebir aynı ama farklı markalara ait o arabalar...

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Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Hangi model hangi markaya ait çözmek imkanız

Hyundai markasının i20 modeli size hangi otomobili hatırlatıyor.

Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Hangi model hangi markaya ait çözmek imkanız

Tabiki de Kia markasının Rio modelini... Bu modelin işçilik ve malzeme kalitesi bir tık daha iyi olduğu düşünülüyor.

Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Hangi model hangi markaya ait çözmek imkanız

Bir diğer aracımız Fiat Egea...

Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Hangi model hangi markaya ait çözmek imkanız

Egea Türkiye de bu isimle satılırken, Avrupa da Fiat Tipo olarak satılıyor.

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