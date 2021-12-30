Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor

Dünyanın önde gelen bir çok otomobil markası modellerini o kadar benzer üretmiş ki araba markalarının en sıkı takipçileri bile ayırt edemiyor. Aynı fabrikada üretilenler bile var. Örneğin ülkemizde satışta olan Dacia Duster'in Hindistan'da Nissan Terrano olarak satıldığını biliyor muydunuz? Ayrıca aynı araç Rusya'da da Renault Duster olarak satılıyor. İşte modelleri birebir aynı ama farklı markalara ait o arabalar...