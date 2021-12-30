Modelleri birebir aynı ama farklı markalara aitler! O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor
Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, Renault, Opel, Chevrolet, Ford, Mazda, Skoda, Seat, Volkswagen marka araçların bazı modelleri var ki birbirinden ayırt etmek imkansız. Skoda'nın Citigo modeli ile Seat'ın Mii ve Volkswagen'in Up modeli arasında logo hariç neredeyse hiçbir fark yok. İşte otomobil tutkunları için derlediğimiz modeli tıpatıp benzeyen ama farklı markalara ait o araçlar...
30.12.2021 11:09
- Son Güncelleme: 30.12.2021 11:11
Dünyanın önde gelen bir çok otomobil markası modellerini o kadar benzer üretmiş ki araba markalarının en sıkı takipçileri bile ayırt edemiyor. Aynı fabrikada üretilenler bile var. Örneğin ülkemizde satışta olan Dacia Duster'in Hindistan'da Nissan Terrano olarak satıldığını biliyor muydunuz? Ayrıca aynı araç Rusya'da da Renault Duster olarak satılıyor. İşte modelleri birebir aynı ama farklı markalara ait o arabalar...