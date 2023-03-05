Mart 2023 ARAÇ FİYATLARI güncellendi! 259.000 ÖTV İNDİRİMLİ sıfır otomobil! SUV, SEDAN, HATCHBACK Fiat, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda...

Sıfır otomobil fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte fiyatlar güncellendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti ise yeni yılda artırılmıştı. Böylelikle muafiyet limiti yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Limit artırımı sayesinde engelli araçların muafiyetli satışının önü açılmış oldu. İşte en uygun fiyatlı 2023 Mart sıfır otomobil fiyatları...