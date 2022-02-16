Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...

Otomobil almak herkesin hayali. Ancak uyguna otomobil bulmak bu devirde çok zor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her dönemde icradan otomobil satış ilanı duyuruyor. Vatandaşlar kelepir fiyatına istediği renk, model ve fiyata otomobil, motosiklet ve kamyonet alabiliyor. 2022 yılında da ilanlarına hız kesmeden devam eden SGK yeni, güncel icradan satışlarını başlattı. Aradığını her marka, model ve renkte araçlar sahiplerini bekliyor. Açık artırma yöntemiyle satışa sunulan bu araçlar için ihale tarihleri de duyuruldu. İşte detaylar...