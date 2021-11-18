Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye'de Ekim ayında en çok o markalar satıldı! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel...

Geçtiğimiz ayında Türkiye'de peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Araç almak isteyen vatandaşlar Ekim ayında en çok tercih edilen markaların listesine bakarak fikir yürütebilir. Online araç piyasasında yakından takip edilen en çok satış yapan marka ve modellere liste halinde haberimizde yer verdik. Ekonomik durumuna göre 2. ele yönelenler bir önceki ayın en çok satılan araçlarına bakarak araç alıyor. Ekim ayındaki araç satışlarında rakamların yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Bir süredir zayıflayan talebin canlanması piyasada memnuniyetle karşılandı. İşte en çok satılan araçlar!