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Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye'de Ekim ayında en çok o markalar satıldı! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel...

İkinci el araba almak isteyenler sıklıkla en çok tercih edilen, satılan otomobilleri ve fiyatlarını araştırıyor. 2021 yılında Türkiye'de kapış kapış satılan marka ve modeller belli oldu. İkinci el online pazarda zirvedeki marka ve modelleri liste halinde haberimizde paylaştık! Ekim raporu verilerine göre, zirvede 17 bin 509 adet satışla Volkswagen yer alırken, VW'yi 15 bin 484 adetle Renault takip ediyor. Ford markası da geri de kalmayarak 12 bin 89 adetle Renault'u izledi.İşte peynir ekmek gibi kapış kapış giden 2. el otomobil marka ve modelleri...

18.11.2021 10:48 - Son Güncelleme: 18.11.2021 10:48
Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye’de en çok o markalar satıldı! Araba almak isteyenler yaşadı! Listeye bakmadan sakın bayiye gitmeyin

Geçtiğimiz ayında Türkiye'de peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Araç almak isteyen vatandaşlar Ekim ayında en çok tercih edilen markaların listesine bakarak fikir yürütebilir. Online araç piyasasında yakından takip edilen en çok satış yapan marka ve modellere liste halinde haberimizde yer verdik. Ekonomik durumuna göre 2. ele yönelenler bir önceki ayın en çok satılan araçlarına bakarak araç alıyor. Ekim ayındaki araç satışlarında rakamların yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Bir süredir zayıflayan talebin canlanması piyasada memnuniyetle karşılandı. İşte en çok satılan araçlar!

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Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye’de en çok o markalar satıldı! Araba almak isteyenler yaşadı! Listeye bakmadan sakın bayiye gitmeyin

EKİM AYININ EN ÇOK SATILAN ARABALAR!

Online araç piyasasında Ekim ayı raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye'de Ekim ayındaki 2.el araç satış hızı bir önceki aya oranla yüzde 6 oranında arttı. Geçtiğimiz Ekim ayında tam 121 bin 149 adet ikinci el otomobil satışı yapıldı.

Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye’de en çok o markalar satıldı! Araba almak isteyenler yaşadı! Listeye bakmadan sakın bayiye gitmeyin

Açıklanan 2. el araç listesine göre online oto pazarında en çok satılan lider araba markası Ekim ayında olduğu gibi Volkswagen oldu. Alman devi 17 bin 509 adet satış performansı ile en çok satan araçlar listesinde birincilik koltuğuna oturdu.

Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye’de en çok o markalar satıldı! Araba almak isteyenler yaşadı! Listeye bakmadan sakın bayiye gitmeyin

Volkswagen'i 15 bin 484 adet satış rakamı ile Renault ve 12 bin 89 adet araç satışı ile Ford takip etti. 11 bin 333 satışla Fiat 4. sırada yer alırken 6 bin 860 araç satışı ile Opel ilk 5 içerisinde yer alan markalar oldu.

Kapış kapış gidiyor! İkinci el otomobilde Türkiye’de en çok o markalar satıldı! Araba almak isteyenler yaşadı! Listeye bakmadan sakın bayiye gitmeyin

10 markanın yer aldığı listeye 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota markaları da girdi.

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