İşaret fişeği çakıldı! Otomobil satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi! Sıfır ve ikinci el için o tarihte...

Son günlerde dolar, euro ve altın süratli bir yükselişe geçti. Genellikle birkaç gündür en yüksek civara ulaştı. Bu hal piyasanın bütün dengelerini alt üst eder iken ev ve araba fiyatları da maksimum seviyeye çıkmış durumda. 2. el araba alabilmek bile bundan sonra büyük bir lüks haline geldi. Peki bunun için yeni bir hamle var mı? İşte otomotiv sektörünü canlandıracak yeni gelişmeler. Bu sağlamak için pek çok adı atıldı. Bu adımlardan biri de araç sahibi olmak isteyenlere sunulan bu fırsat!