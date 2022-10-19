İkinci el alacakların dikkatine! Ünlü ekonomistler uyarıyor! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...
Ünlü ekonomistlerden son dakika uyarısı geldi! 2023 yılına kadar ikinci el otomobil alacak olan vatandaşların alması gerekiyor. 2023 yılından sonra fiyatların aşağı yukarı olarak %20 oranında yükselmesi bekleniyor.
19.10.2022 11:43 - Son Güncelleme: 19.10.2022 11:43
İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda olabildiğince dinamik süreçler yaşanıyor. Sıfır otomobil piyasasının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Ancak ikinci el otomobil pazarındaki fiyat artışları da bu dönemde vatandaşları endişelendiren ilerlemeler arasında yer alıyor.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerin 2023 yılından sonra yükselmesi bekleniyor.