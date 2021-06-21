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Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Otomobil fiyatları son aylarda yükselişine devam ediyor. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışıyla birlikte ikinci el otomobillerde de fiyatlar zirveye ulaşmış durumda. Uygun fiyata otomobil almak isteyenler için çok az kişinin bildiği bir alternatif var. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ihale yöntemi ile satışa çıkarıyor. Genel olarak yabancı plakalı araçların satışı yapılırken fiyatların düşük olması da dikkat çekiyor.

21.06.2021 09:42 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:44
Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Ülkemizde otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışıyla birlikte ikinci el otomobillerde de fiyatlar zirveye ulaşmış durumda.

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

İşte Hürriyet'in haberine göre o otomobiller:

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Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Volkswagen Beetle 2000 model 68 bin lira

Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Mercedes Benz C180 2004 model 93 bin lira

Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Volkswagen Touran 2005 model 90 bin lira

Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Fiat Tempra 1994 model 14 bin 200 lira