Gümrükte el konulan otomobiller ihale yöntemiyle ucuza satılıyor! Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor

Otomobil fiyatları son aylarda yükselişine devam ediyor. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışıyla birlikte ikinci el otomobillerde de fiyatlar zirveye ulaşmış durumda. Uygun fiyata otomobil almak isteyenler için çok az kişinin bildiği bir alternatif var. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ihale yöntemi ile satışa çıkarıyor. Genel olarak yabancı plakalı araçların satışı yapılırken fiyatların düşük olması da dikkat çekiyor.

21.06.2021 09:42 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





