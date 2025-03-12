Fiat Mart 2025 fiyat listesi: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel fiyatları açıklandı

Peki, Fiat'ın Mart 2025 fiyat listesinde hangi modeller yer alıyor? Egea Sedan, Cross ve Wagon fiyatları ne kadar oldu? Elektrikli Fiat 500e ve Fiat 600e kaç TL'den satılıyor? İşte Fiat'ın Mart ayı güncel fiyat listesi ve kampanya detayları…
FİAT EGEA SEDAN MART 2025 FİYAT LİSTESİ
🔴 Egea Sedan Easy
1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli: 1.084.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 984.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel: 1.342.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.249.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel: 1.475.900 TL
🔴 Egea Sedan Urban
1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli: 1.144.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.054.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel: 1.397.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.304.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel: 1.530.900 TL
🔴 Egea Sedan Lounge
1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli: 1.199.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.109.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel: 1.452.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.359.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel: 1.585.900 TL
🔴 Egea Sedan Limited
1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli: 1.254.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.164.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel: 1.507.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.414.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel: 1.640.900 TFiat Egea Cross Mart 2025 Fiyat Listesi
🔴 Egea Cross Street
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.179.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.099.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.554.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.429.900 TL)
🔴 Egea Cross Urban
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.239.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.159.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.609.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.474.900 TL)
🔴 Egea Cross Lounge
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.294.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.214.900 TL)
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.664.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.529.900 TL)
🔴 DİĞER MODELLERİN GÜNCELLENEN FİYATLARI
Fiat 600e (2024 Model Yılı)
115 kW/156 HP - 54 kWh La Prima Otomatik Elektrikli: 1.415.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.405.900 TL)
🔴 Fiat 600 MHEV (2024 Model Yılı)
1.2 136 HP MHEV Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli: 1.505.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.495.900 TL)
🔴 Fiat Topolino (2024 Model Yılı)
Topolino 6 kW/8 HP - 5.5 kWh: 475.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 450.900 TL)
Topolino Plus 6 kW/8 HP - 5.5 kWh: 505.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 480.900 TL)
Topolino Dolcevita: 495.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 415.900 TL)
🔴 Fiat 500e (2023 Model Yılı)
Fiat 500e HB 87 kW / 118 HP - 42 kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elektrikli: 1.489.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.349.900 TL)
Fiat 500e 3+1 87 kW / 118 HP - 42 kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elektrikli: 1.519.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.369.900 TL)
Fiat 500e Cabrio 87 kW / 118 HP - 42 kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elektrikli: 1.554.900 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.389.900 TL)
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