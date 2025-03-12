Fiat Mart 2025 fiyat listesi: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel fiyatları açıklandı

Peki, Fiat'ın Mart 2025 fiyat listesinde hangi modeller yer alıyor? Egea Sedan, Cross ve Wagon fiyatları ne kadar oldu? Elektrikli Fiat 500e ve Fiat 600e kaç TL'den satılıyor? İşte Fiat'ın Mart ayı güncel fiyat listesi ve kampanya detayları…