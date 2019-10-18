Fena teklifler geliyor! 1994 model Şahin garajdan çıktı!
90'lı yılların unutulmaz otomobillerinde biri olan Tofaş kuş serisi Şahin yeniden görücüye çıktı. Tofaş Şahin modeli 1977-1988 model yılları arasında eski kasa olarak nitelendirilen otomobil ve 1988 yılından 2001 yılına dek yeni kasa olarak isimlendirilen kasalar ile üretilmiştir. 1994 model Şahin'i hangardan çıkarttı ve getirdiği son haliyle gündeme oturdu. Eski otomobil meraklısı bir kişi İstanbul'dan aldığı 1994 model Tofaş Şahin'in koltuklarındaki naylonlar bile duruyordu. Söz konusu aracı o hlaiyle alan bir kişi öyle değişiklikler yaptı ki şimdi paha biçilemiyor. Tofaş'ın Şahin, Kartal ve Doğan üçlemesi 'Kuş Serisi' olarak bilinmektedir. Kuş Serisi'nin seri üretimine ise 2001'de son verildi.
Tofaş Şahin modeli 1977-1988 model yılları arasında eski kasa olarak nitelendirilen otomobil ve 1988 yılından 2001 yılına dek yeni kasa olarak isimlendirilen kasalar ile üretilmiştir. Şahin modeli 1.4 litrelik motor ve S modeli ise 1.6 litrelik motor ile Fiat çatısı altında seri olarak üretilmiştir. Tofaş Şahin modelinin tüm motorları karbüratörlüdür. Şahin modeli dışında Tofaş'ın, Doğan, Murat 124, Kartal isimli modelleri de bulunmaktadır. Tüm serilere genel olarak Kuş Serisi ismi verilmektedir. Enjeksiyonlu bir motor hiçbir model yılında kullanılmamıştır. Tofaş bir Türk fabrikasıdır. Bu Türk fabrikasının, ana arterde kurucuları Fiat şirketidir. Fiat'ın yurt dışında satışa sunulmuş otomobilleri, Türkiye'de Tofaş ismi ile satılmıştır.
Şahin modeli günümüzde, ülkemizde halen kullanımı yaygın bir otomobil ikonudur.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.