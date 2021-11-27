Faizi sıfırlayan sıfırlayana! Citroen, Peugeot, Opel bu modeller için müjdeyi duyurdu! Seçili meslek gruplarına da indirim yapılacak!

Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 441 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 209 bin 900 TL'den başlayan fiyatları ile ön plana çıkarken, prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 504 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ticari araç ürün ailesinde kasım ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life'ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkânıyla sahip olunabiliyor.