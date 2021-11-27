Faizi sıfırlayan sıfırlayana! Citroen, Peugeot, Opel bu modeller için müjdeyi duyurdu! Seçili meslek gruplarına da indirim yapılacak!
Sıfır araba almak isteyenler alacağı modelde fikrini netleştirerek ona göre harekete geçecek. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyor. Markalar bu kişiler çeşitli kampanyalar oluşturuyor ve bunları internet sitesinde müşteriyle paylaşıyor. Peugeot, devreye aldığı finansman kampanyasıyla hem binek hem de ticari araç ürün yelpazesi için özel kredi imkanları sunuyor. Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatını da açıkladı.
Faizi sıfırlayan sıfırlayana! Citroen, Peugeot, Opel bu modeller için müjdeyi duyurdu! Seçili meslek gruplarına da indirim yapılacak. Opel, Peugeot, Citroen sıfır araba fiyatları, bayilere uğramadan önce fiyat listesini ve modellerini incelemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar kış aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalar arasında özellikle Citroen, Peugeot ve Opel'in fırsatları öne çıktı. Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı da sundu.
OPEL MODELLERİNDE KASIM AYI KAMPANYASI
Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı da sunuyor.
Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Crossland, 263 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatı ile SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor. Markanın sıradışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren en yeni modeli Mokka'nın ise başlangıç fiyatı Kasım ayında 399 bin 900 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Ayrıca Opel, yeni Mokka modelinin belli donanımlarında seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler) ve onların birinci derece yakınlarına ek indirim fırsatı sunuyor.
Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise 441 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bununla birlikte, Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 209 bin 900 TL'den başlayan fiyatları ile ön plana çıkarken, prestijli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Insignia ise 504 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Opel, ticari araç ürün ailesinde kasım ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Opel Combo Life'ın tüm donanım seviyelerine 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkânıyla sahip olunabiliyor.
Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 260 bin TL'den başlayan fiyat ve ek indirim olanakları ile satışa sunuluyor. Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Combo Cargo'ya 194 bin 200 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ve ek indirim olanakları ile sahip olunabiliyor.
PEUGEOT'DAN KASIMDA FAİZSİZ KREDİ SEÇENEKLERİ
Peugeot Türkiye, başlattığı finansman kampanyası kapsamında kasımda hem binek hem de ticari araçlarda avantajlı kredi seçenekleri sunuyor.
Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kampanya çerçevesinde, SUV ailesinde; 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.