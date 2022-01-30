En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL'ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, satılıyor...

En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı. 15 bin TL'ye bile araba var. SGK tüm listeyi yayımladı. Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor... Otomobilden, minibüse, motosikletten TIR'a tüm model, marka araçlar SGK'dan pazarlık ve ya açık artırma yöntemi ile satışa çıkartıldı. Fiat 2015 model Bej renk aile arabası 10 bin TL teminat bedeli ile satılıyor. Renault marka otomobil de 6 bin TL teminatla alıcısını bekliyor. İşte tüm liste...