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Haberler Otomobil En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL'ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, satılıyor...

En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL'ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, satılıyor...

Araba almak isteyenler fiyatları yüksek bulduğu için uygun zamanı bekliyordu. Beklenen o gün geldi. SGK ile 15, 30, 50, 100 bin TL'ye otomobil bulmam mümkün. SGK'nın yayımladığı listeye göre Türkiye'nin 81 ilinde, özellikle de İstanbul'da bir çok araç icradan satışa çıkarıldı. Kimi 2005 model, kimi 2009... Tüm listeye haberimizde yer verdik. Listeden istediğiniz, cebinize uygun otomobilleri seçip pazarlık ya da açık arttırma yöntemi ile SGK'dan anahtar teslim alabilirsiniz. Satıştaki otomobillerin tüm özelliklerine de yine listeden bakabilirsiniz. İşte SGK icralık otomobiller...

30.01.2022 18:32 - Son Güncelleme: 30.01.2022 18:32
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL’ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor...

En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı. 15 bin TL'ye bile araba var. SGK tüm listeyi yayımladı. Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor... Otomobilden, minibüse, motosikletten TIR'a tüm model, marka araçlar SGK'dan pazarlık ve ya açık artırma yöntemi ile satışa çıkartıldı. Fiat 2015 model Bej renk aile arabası 10 bin TL teminat bedeli ile satılıyor. Renault marka otomobil de 6 bin TL teminatla alıcısını bekliyor. İşte tüm liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL’ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor...
İlan Numarası 16875
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Renault
Model Yılı
Motor
Plaka 34GZ6245
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 120.000,00 TL
Teminat Bedeli 6.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-02-07
İkinci İhale Tarihi 2022-02-08
İhale Başlangıç Saati 11:40
İhale Bitiş Saati 11:45
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL’ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor...
İlan Numarası 16406
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Minibüs & Midibüs
Tür Temsa
Model Yılı 2009
Motor
Plaka 34FY0102
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 45.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL’ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor...
İlan Numarası 16739
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Minivan, Van & Panelvan
Tür Citroen
Model Yılı 2007
Motor
Plaka 34LM809
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 18.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL’ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor...
İlan Numarası 16769
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Diğer
Model Yılı 2011
Motor
Plaka 34AGY20
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 55.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
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