En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı! 15 bin TL'ye bile araba var! SGK tüm listeyi yayımladı! Hepsi kefilsiz, şartsız, satılıyor...
Araba almak isteyenler fiyatları yüksek bulduğu için uygun zamanı bekliyordu. Beklenen o gün geldi. SGK ile 15, 30, 50, 100 bin TL'ye otomobil bulmam mümkün. SGK'nın yayımladığı listeye göre Türkiye'nin 81 ilinde, özellikle de İstanbul'da bir çok araç icradan satışa çıkarıldı. Kimi 2005 model, kimi 2009... Tüm listeye haberimizde yer verdik. Listeden istediğiniz, cebinize uygun otomobilleri seçip pazarlık ya da açık arttırma yöntemi ile SGK'dan anahtar teslim alabilirsiniz. Satıştaki otomobillerin tüm özelliklerine de yine listeden bakabilirsiniz. İşte SGK icralık otomobiller...
30.01.2022 18:32
- Son Güncelleme: 30.01.2022 18:32
En ucuz otomobiller gün yüzüne çıktı. 15 bin TL'ye bile araba var. SGK tüm listeyi yayımladı. Hepsi kefilsiz, şartsız, bankasız satılıyor... Otomobilden, minibüse, motosikletten TIR'a tüm model, marka araçlar SGK'dan pazarlık ve ya açık artırma yöntemi ile satışa çıkartıldı. Fiat 2015 model Bej renk aile arabası 10 bin TL teminat bedeli ile satılıyor. Renault marka otomobil de 6 bin TL teminatla alıcısını bekliyor. İşte tüm liste...