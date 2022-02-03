En çok satan otomobil markaları açıklandı! 2022 Ocak ayında otomotiv satışlarında liste belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Peki 2022'nin ocak ayında en çok hangi otomobil markası tercih edildi? İlk 3'e hangi markalar girdi? İşte Ocakta en çok satılan otomotiv markaları.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti.
Toplam pazar, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü
Bu yılın ocak ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.
Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.