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Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Frankfurt'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) bu yıl da yoğun ilgi çekeceğe benziyor. Resmi açılışı yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılacak olan IAA'ya Mercedes'in yeni otomobili Vision, BMW'nin Concept otomobili, Volkswagen'in Golf ID.3 modeli ile Porsche'un Taycan'ı damga vuracak. İşte milyonların merakla beklediği o otomobiller...

12.09.2019 08:56 - Son Güncelleme: 12.09.2019 08:56
Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Dünyanın en büyük otomobil fuarı Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt'ta ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazır.

Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Araçların görücüye çıktığı fuar, 22 Eylül tarihlerine kadar kapılarını açık tutacak.

Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Bu yıl 68.'si düzenlenen fuarda 39 ülkeden bin 100 firma ürünlerini tanıtıyor.

Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Fuarda 219 ürün ise ilk kez fuarda tanıtılacak.

Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Bugün ve yarın basın mensuplarının ziyaret ettiği ve 232 bin metre karelik bir alanda kurulu olan fuarın resmi açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirecek.

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