Dünya bu anı bekliyor! Yarın kapılarını açacak | Volkswagen, Mercedes, BMW ve Porsche'un yeni modelleri

Frankfurt'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) bu yıl da yoğun ilgi çekeceğe benziyor. Resmi açılışı yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılacak olan IAA'ya Mercedes'in yeni otomobili Vision, BMW'nin Concept otomobili, Volkswagen'in Golf ID.3 modeli ile Porsche'un Taycan'ı damga vuracak. İşte milyonların merakla beklediği o otomobiller...

12.09.2019 08:56 - Son Güncelleme: 12.09.2019 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





