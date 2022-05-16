🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Araba almak isteyen ancak sıfır otomobillerin fiyatlarını yüksek bulanlar tercihlerini ikinci ellerden yana yapıyor. Bu noktada SUV modelleri hem geniş ve yüksek araç isteyen hem de ailece rahatça seyahat edebilecekleri konforlu olmasından dolayı oldukça çekici geliyor.