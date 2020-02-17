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Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İsteyen herkes satın alıyor

Sahiplerinin borçlarını ödeyememesi sonucunda icra takibi başlatılan otomobiller yarı fiyatına satılıyor. Vatandaşlar piyasa fiyatının oldukça altında olan bu arabalara e satış sistemi sayesinde ulaşabiliyor. Duyurusu yapılan ve iştirak edilmek istenilen satış ihalelerine esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilanda belirtilen tarihte satış yerinde hazır bulunularak katılmak da mümkündür. T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını bitirmiş ve icra satış ilanlarında belirtilen belgeleri zamanında teslim eden herkes icra satış ihalelerine katılabilir. İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

17.02.2020 10:33 - Son Güncelleme: 17.02.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





