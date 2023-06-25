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Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Kurban Bayramı için alınan karar ile 9 günlük bayram tatili kararı alınırken tatilin uzun olması nedeniyle pek çok kişi seyahat programı hazırladı. Yola çıkacak kişilere araç ve ehliyet sahiplerine yapılan açıklama ile yola çıkmadan önce mutlaka muayene kontrolü yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

takvim.com.tr
25.06.2023 11:36 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:36
Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Kurban Bayramı için alınan karar ile 9 günlük bayram tatili kararı alınırken tatilin uzun olması nedeniyle pek çok kişi seyahat programı hazırladı. Yola çıkacak kişilere araç ve ehliyet sahiplerine yapılan açıklama ile yola çıkmadan önce mutlaka muayene kontrolü yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Aşağıda belirtilen trafik cezaları, araç sahiplerinin ve sürücülerin trafik kurallarına uyum sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır:

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL

Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL

Aracı plakasız kullanma: 5.154 TL

Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Çıkma ya da siren kullanmama cezası: 4.064 TL

Drift atma cezası: 20.342 TL

Bayram öncesi bunu yapanlara 20.342 TL para cezası kesilecek! Otomobiliniz ve ehliyetiniz varsa hemen bakın!

Engelli için ayrılan yere park etme cezası: 873 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.190 TL

Emniyet kemeri takmama cezası: 436 TL

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