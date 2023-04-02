Bayram öncesi 150.000-250.000 TL limiti! 4.877 TL taksitle sahibinden ikinci el araba! Fiat, Volkswagen, Dacia, Citroen, Renault, Suzuki, Opel...

İkinci el satılık araba piyasasında ucuzlama dönemi! Galerici Ahmet Yurtlu, vatandaşların Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için araçlarını satışa çıkardığını, bununda ikinci el araç piyasasını canlandırdığını söyledi. Araba hayali kuran binlerce kişi ise uygun fiyatlı ikinci el otomobilleri araştırıyor. İşte 250 bin TL altındaki en iyi 2. el otomobiller...