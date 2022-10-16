BALON uçtu! Otomobil alacaklar bu modellerde YARI YARIYA düşecek... %50 ÖTV indirimi müjdesi! 9 model için karar alındı!

Otomobil hayali kuranlara müjde! ÖTV indirimi yaklaştı! 9 modelde yüzde 50'ye varan ÖTV indirimi bekleniyor! Heyecanla ÖTV indirimini bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İlk otomobilini alacaklara 5 yıl satmama şartının geleceği ve böylece ÖTV'siz araç satışının başlayacağı iddiası konuşulmuştu. Konuyla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi fakat kur ve yurtdışı fiyatlarına bağlı olarak matrah güncellemesinin geleceği belirtildi. Son durumda 2'si hariç tüm modellerin yüzde 80 ÖTV dilimine girdiği otomobil sektöründe matrah artırımı ile vergi oranının düşürüleceği belirtildi. ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelden daha düşük vergi alınacak. İşte ÖTV indirimi ve konu hakkında merak edilenler...