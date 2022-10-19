Arabanız varsa dikkat! Yaptırmazsanız 40 BİN TL’den olabilirsiniz! Kasım’da başlıyor...

40 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKIYOR

Araç sahiplerinin bakım yaptırmadıkları durumda başlarına gelecek olan olumsuzlardan da bahseden Bakacak, "Eğer sürücüler bakımlarını ihmal ederlerse; bir arıza meydana gelmesi halinde, daha büyük masraflarla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin bakım ücreti için 3 bin lira ödeyecek olan bir araba sahibinin, yaptırmadığı bakımlar sonucu aracın motorunda bir arıza gelmesi halinde; 40 bin liraya kadara masraf ödemesi yapması olası oluyor. Bu yüzden araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek çok önemli. Araba sahiplerinin büyük ücretler ödememesi için; mutlaka bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Öğreğin antifriz kullanılmayan araç radyatörü donduğu zaman büyük arıza çıkartabilir. Böylesi sürücülerin cebinden çıkacak para 40 bin lira seviyesini bulabilir." dedi.