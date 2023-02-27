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Haberler Otomobil Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL'ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL'ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia güncel otomobil fiyatları belli oldu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler buraya! Vatandaşlar Şubat ayının son ucuz otomobil fiyatlarını araştırırken gördükleri fiyatlar karşısında şoke olacak. i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 359.000 TL'ye satılıyor. İşte Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

27.02.2023 16:07 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:07
Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL’ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Otomobil piyasasında hareketlilik tekrar başladı. Markaların güncel fiyat listesi değişti. Yeni fiyat listeleri paylaşıldı. Ucuza otomobil almak isteyen vatandaşlar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL’ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

AUDİ

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic

1.100.413 TL

Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL’ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

BMW

118i Benzinli Sport Line Otomatik

1.246.100 TL

Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL’ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

CITROEN

C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel 83 HP Feel

474.400 TL

Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL’ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

DACİA

Sandero Essential Stepway Tce 90 bg

530.900 TL

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