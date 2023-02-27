Araba almak isteyenlere müjde! 359.000 TL'ye düştü! Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia güncel otomobil fiyatları belli oldu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler buraya! Vatandaşlar Şubat ayının son ucuz otomobil fiyatlarını araştırırken gördükleri fiyatlar karşısında şoke olacak. i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 359.000 TL'ye satılıyor. İşte Şubat ayı son UCUZ Fiat, Ford, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, Toyota OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
27.02.2023 16:07 - Son Güncelleme: 27.02.2023 16:07