Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı
Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.
05.02.2019 22:42
- Son Güncelleme: 05.02.2019 22:45
Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı.
Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.
Otomobil, 523 beygir güç üreten 4,4 litre turboşarjlı V8 motora sahip
Dört çeker olarak piyasaya sürülen araç, 8 ileri otomatik şanzımana sahip olacak.
Ayrıca opsiyon olarak karbon bir tavan da seçilebilecek.