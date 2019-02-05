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Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.

05.02.2019 22:42 - Son Güncelleme: 05.02.2019 22:45
Alman otomotiv BMW, M850i modelinin First Edition versiyonunu tanıttı

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı.

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin First Edition versiyonunu tanıttı

Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin First Edition versiyonunu tanıttı

Otomobil, 523 beygir güç üreten 4,4 litre turboşarjlı V8 motora sahip

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin First Edition versiyonunu tanıttı

Dört çeker olarak piyasaya sürülen araç, 8 ileri otomatik şanzımana sahip olacak.

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin First Edition versiyonunu tanıttı

Ayrıca opsiyon olarak karbon bir tavan da seçilebilecek.

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