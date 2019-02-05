Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı

Alman otomotiv BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor.

05.02.2019 22:42 - Son Güncelleme: 05.02.2019 22:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





