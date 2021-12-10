7000 dolara satılıyor araba alacaklara müjde! Otomobil pazarı coşacak! Vergiler dahil 150 bin TL altında sıfır...

Hem iklim dostu, hem maliyeti düşük, hem de trafiğe nefes aldıracak! Otomobil pazarının yeni gözdesi arasında gösterilen elektrikli otomobiller vergiler dahil 200 bin TL altında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Örneğin kısa bir süre önce Türkiye'de lansmanı yapılan Citröen Ami'nin etiket fiyatı Avrupa'da 7000 dolar civarında. Türkiye fiyatıyla vergiler hariç 100 bin TL civarında olan bu otomobil elektrikli otomobillerin vergilerinin düşük olduğu düşünülürse vergilerle bile 150 bin TL'yi geçmeyeceği hesaplanıyor. Detaylar haberimizde.