5.000 TL taksitle Hyundai, Nissan’dan sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek!

SIFIR ARAÇ KREDİSİ KAÇ AY?



48 aya kadar vade ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır. Belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır. Araç rehni, teminat olarak alınır.