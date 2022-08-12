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5.000 TL taksitle Hyundai, Nissan'dan sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek!

Otomobil alma hayali kuran birçok kişi ÖTV hakkında gelişmeleri heyecanla bekliyor. Araç sahipleri ise bu bekleyişin uzun sürmemesi için kampanyalara başladı. Araba markaları tarafından art arda kampanyalar sıralanıyor. 2.533 TL taksitlerle araba almak artık kolaylaşacak. İşte 2022 güncel araba fiyat listesi ve kampanyalara dair detaylar...

takvim.com.tr
12.08.2022 16:47 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:17
2.533 TL taksitle Renault, Fiat, Peugeot, Opel sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba almak artık hayal değil!

ÖTV tartışmaları sürerkebn otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar güncel fiyatlar ve kampanyalar hakkında araştırmalara başladı. Renault, Opel, Peugot ve benzeri birçok firma tarafından kampanyalar sunulmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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2.533 TL taksitle Renault, Fiat, Peugeot, Opel sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba almak artık hayal değil!

Renault'tan yapılan kampanyada faizsiz araç kredisi sunuluyor. 30 bin liralık kredi faizsiz bir şekilde hesaplandığında 2.500 TL taksitlere bölünmüş oluyor.

2.533 TL taksitle Renault, Fiat, Peugeot, Opel sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba almak artık hayal değil!

SIFIR ARAÇ KREDİSİ KAÇ AY?


48 aya kadar vade ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır. Belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır. Araç rehni, teminat olarak alınır.

5.000 TL taksitle Hyundai, Nissan’dan sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek!

Hyundai i20 tarafından 50 bin lira krediyi 12 ay boyunca 0.99 faizle kullanabilirsiniz.

5.000 TL taksitle Hyundai, Nissan’dan sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek!

Nissan tarafından yapılan kredi kampanyasında da %0 faizle 12 ay kredi fırsatı sunuluyor.

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