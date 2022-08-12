5.000 TL taksitle Hyundai, Nissan'dan sıfır araçlar! ÖTV sonrası kampanyalar başladı! Araba alacakların yüzü gülecek!
Otomobil alma hayali kuran birçok kişi ÖTV hakkında gelişmeleri heyecanla bekliyor. Araç sahipleri ise bu bekleyişin uzun sürmemesi için kampanyalara başladı. Araba markaları tarafından art arda kampanyalar sıralanıyor. 2.533 TL taksitlerle araba almak artık kolaylaşacak. İşte 2022 güncel araba fiyat listesi ve kampanyalara dair detaylar...
12.08.2022 16:47 - Son Güncelleme: 12.08.2022 17:17
ÖTV tartışmaları sürerkebn otomobil fiyatlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar güncel fiyatlar ve kampanyalar hakkında araştırmalara başladı. Renault, Opel, Peugot ve benzeri birçok firma tarafından kampanyalar sunulmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...