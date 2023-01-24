40 yıllık şoförlerin bile haberi yok! Otomobilinizin bu gizli özelliğini hemen deneyin! Ağzınız açık kalacak...
Otomobilinizin bu gizli özelliği sizi çok şaşırtacak. Kadran selamlama, klima profili açma, Amerikan parkları açma, alarm hazırlığı, sis farlarını gündüz kullanma gibi birçok özellik sizin arabanızda da gizli kalmış olabilir. Bu kısayollar hem hayat kurtarıcı hem de oldukça pratik olduğu için birçok kişinin hayranlıkla kullandığı özellikler arasında yer alıyor. Siz de otomobilinizde bu özellikleri deneyerek çok daha kolay ve rahat bir sürüş deneyimi elde edebilirsiniz. İşte otomobilinizin gizli özellikleri...
PEUGEOT 307
Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.
10 km hızı geçtiğinizde kapılar otomatik kilitlenir.
4 otomatik camda da sekansiyel (yani tek dokunuşla açılma veya kapanma) özelliği vardır. Camlar arada el kaldığında sıkıştırmaz. Bir engel gördüğünde 5 cm geri gidip orada bekler.
Araç silgileri diyelim kırmızı ışıkta durdunuz silgiler kendi kendine yavaşlıyor siz hareket edince tekrar hızlanır.
Arka cam sileceğini yol bilgisayarı menüsünden ayarladığınız takdirde yağmurlu havada aracı geri vitese taktığınız zaman arka silecek çalışmaya başlıyor.
VW GOLF Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken ve açarken uyarı sesi. (Orijinal alarm olan araçlarda buzzerdan öter) (Alarm olmayan araçlarda korna hafif çalar)
Coming Home fonksiyonunun otomatik olması. (Normalde bir kere selektör atılması gerekiyor)
Coming home ve leaving home fonksiyonlarının sis farından yanması.
Katlanır aynasının altında aydınlatma olan araçlarda ayna katlandıktan sonrada ışıkların açık kalması.
Ön yol bilgisayarında araca ilave edilmesi gereken benzinin litre olarak gösterilmesi (Türkçe çeviride "ek yakıt" olarak yazıyor).
Gündüz sürüş farlarının teyp üzerinden kapatılıp açılabilmesi.