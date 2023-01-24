40 yıllık şoförlerin bile haberi yok! Otomobilinizin bu gizli özelliğini hemen deneyin! Ağzınız açık kalacak...

PEUGEOT 307

Eğer yolun sol tarafına park ederseniz sağ parkları, yolun sağ tarafına park ettiyseniz sol parkları yakabilirsiniz. Böylece arkadan gelen araçların sizi görmesi sağlanır.

10 km hızı geçtiğinizde kapılar otomatik kilitlenir.

4 otomatik camda da sekansiyel (yani tek dokunuşla açılma veya kapanma) özelliği vardır. Camlar arada el kaldığında sıkıştırmaz. Bir engel gördüğünde 5 cm geri gidip orada bekler.

Araç silgileri diyelim kırmızı ışıkta durdunuz silgiler kendi kendine yavaşlıyor siz hareket edince tekrar hızlanır.

Arka cam sileceğini yol bilgisayarı menüsünden ayarladığınız takdirde yağmurlu havada aracı geri vitese taktığınız zaman arka silecek çalışmaya başlıyor.

VW GOLF Kapıları uzaktan kumanda ile kilitlerken ve açarken uyarı sesi. (Orijinal alarm olan araçlarda buzzerdan öter) (Alarm olmayan araçlarda korna hafif çalar)

Coming Home fonksiyonunun otomatik olması. (Normalde bir kere selektör atılması gerekiyor)